Brian Laundrie è ancora ricercato ed è il principale sospettato per l'assassinio della blogger

L’Fbi ha annunciato la scoperta di resti umani insieme a oggetti personali che si ritiene appartengano a Brian Laundrie, il fidanzato scomparso della blogger assassinata Gabby Petito. Lo riportano i media Usa. In una breve conferenza stampa, l’agente speciale dell’Fbi Tampa Michael McPherson ha detto che gli oggetti, tra cui uno zaino e un taccuino, e gli apparenti resti umani sono stati trovati in un’area che in precedenza era sott’acqua.

Gabby Petito era scomparsa durante un viaggio on the road con Laundrie. Circa un mese dopo è stata trovata morta mentre del fidanzato si sono perse le tracce. L’ultima volta che Gabby Petito è stata vista viva era stata fermata insieme al fidanzato da alcuni agenti, dopo un litigio tra i due.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata