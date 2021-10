Si chiama Nuri ed è partito dal Naro Space Center: fallita però la messa in orbita del satellite

(LaPresse) La Corea del Sud ha lanciato il suo primo razzo spaziale prodotto nel Paese, Nuri, in quello che è stato definito un passo importante per la messa in orbita di un satellite. Non è stato immediatamente chiaro se il lancio abbia avuto successo: le immagini mostrano il razzo di 47 metri partire dal Naro Space Center. Successivamente, si è saputo che le fasi del lancio sono state completate con successo ma è fallita la messa in orbita del satellite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata