La polizia ritiene che la piccola Cleo, 4 anni, sia stata rapita mentre si trovava in campeggio coi genitori

(LaPresse) In Australia proseguono senza sosta le ricerche di Cleo Smith, la bambina di 4 anni sparita sabato 16 ottobre dalla tenda in cui dormiva assieme alla sua famiglia, in un campeggio nello stato dell‘Australia Occidentale. Il premier Mark McGowan ha offerto una ricompensa di circa 750mila dollari americani a chiunque fornisca informazioni utili a ritrovare la piccola, che la polizia ritiene sia stata rapita. Cleo è stata vista per l’ultima volta dalla mamma all’1.30 del mattino, quando la bambina si è svegliata per bere, nel campeggio Blowholes Shacks, vicino alla città di Carnarvon. Quando la madre si è svegliata all’alba non ha più trovato la figlia nella tenda, né il suo sacco a pelo.

