Per andare in pellegrinaggio occorre comunque indossare la mascherina ed essere completamente vaccinati

(LaPresse) Scompare per la prima volta il distanziamento sociale tra i pellegrini alla Mecca. L’Arabia Saudita ha infatti iniziato ad allentare le restrizioni anti Covid-19. Da domenica le persone non dovranno più indossare la mascherina nei luoghi all’aperto ma dovranno comunque farlo ancora nei luoghi chiusi. Chi entra però nella Grande Moschea Santa per il pellegrinaggio deve comunque avere la mascherina ed essere stato vaccinato con due dosi con un vaccino approvato dall’Arabia Saudita.

