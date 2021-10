Il provvedimento vietava l’interruzione di gravidanza dopo le sei settimane dal concepimento

Un giudice distrettuale del Texas, negli Stati Uniti, ha ordinato di sospendere la legge sull’aborto più restrittiva della nazione, che ha vietato la maggior parte degli aborti in tutto lo Stato.

Il giudice ha definito la legge sull’aborto più restrittiva degli Stati Uniti, che vieta l’interruzione di gravidanza dopo le sei settimane dal concepimento, una “privazione offensiva” di un diritto costituzionale, vietando la maggior parte degli aborti nel secondo stato più popoloso della nazione da settembre.

L’ordine del giudice distrettuale Robert Pitman è il primo colpo legale alla legge del Texas nota come Senate Bill 8. “Dal momento in cui la legge è entrata in vigore, alle donne è stato illegittimamente impedito di esercitare il controllo sulla propria vita in modi che sono protetti dalla Costituzione”, scrive il giudice. Lo Stato del Texas ha annunciato di volere fare ricorso.

La causa era stata intentata dall’Amministrazione Biden, che ha affermato che le restrizioni sono state emanate in violazione della Costituzione degli Stati Uniti.

Il procuratore generale Merrick Garland ha definito l’ordine “una vittoria per le donne in Texas e per lo stato di diritto”. La legge era in vigore dal 1° settembre.

“Da più di un mese i texani sono stati privati dell’accesso all’aborto a causa di una legge incostituzionale che non sarebbe mai dovuta entrare in vigore. Il sollievo concesso oggi dalla Corte è in ritardo e siamo grati che il Dipartimento di Giustizia si sia mosso rapidamente per richiederlo”, ha affermato Alexis McGill Johnson, presidente e CEO della Planned Parenthood Federation of America.

