Per il segretario generale dell'Onu serve una soluzione politica realistica

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel suo rapporto al Consiglio di sicurezza sul Sahara marocchino ha ribadito la responsabilità dell’Algeria per la questione del Sahara marocchino. L’Algeria viene citata 14 volte nel rapporto.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha sottolineato che l’Algeria ha un “ruolo vitale, nella ricerca di una soluzione politica alla questione del Sahara”, parole che sembrano non lasciare dubbi per quanto riguarda gli obblighi di questo Paese, in quanto implicato nella disputa regionale attorno al Sahara marocchino.

Guterres ha quindi invitato l’Algeria a riprendere il suo posto attorno alla tavola rotonda, non appena il processo politico sarà ripreso, al fine di raggiungere una soluzione politica realistica, pragmatica, duratura e di compromesso alla questione del Sahara.

La richiesta di Guterres potrebbe fare pressione sull’Algeria affinché si unisca ai colloqui della tavola rotonda di dicembre a Ginevra, che mirano a decidere un quadro per i futuri negoziati.

L’appello del Segretario generale delle Nazioni Unite all’Algeria affinché si impegni nel processo della tavola rotonda rafforza la posizione del Marocco in questo contesto.

