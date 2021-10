Piccolo gesto di distensione nella penisola asiatica

(LaPresse) La Corea del Nord ha ripristinato le linee di comunicazione interrotte con la Corea del Sud. Si tratta di un piccolo gesto di distensione da parte di Pyongyang che ha l’obiettivo di ottenere concessioni dalla comunità internazionale ma che si affianca tuttavia a nuove provocazioni e dimostrazioni di forza, rappresentate dai recenti test missilistici condotti. Non si sa quanto sostanzialmente la mossa migliorerà i legami tra le due Coree. Gli ufficiali di collegamento nordcoreani hanno risposto alle telefonate dei loro omologhi sudcoreani su una serie di canali governativi e militari transfrontalieri per la prima volta in quasi due mesi. “Siamo stati molto tempo senza parlare. Siamo molto contenti perché i canali di comunicazione sono stati ripristinati in questo modo. Speriamo che le relazioni Sud-Nord si sviluppino a un nuovo livello”, ha detto un funzionario di Seul durante una conversazione telefonica con la sua controparte nordcoreana, secondo il video diffuso dal ministero dell’Unificazione della Corea del Sud.

Su un canale militare separato, le Coree hanno scambiato informazioni sulle attività di pesca lungo il loro conteso confine marittimo occidentale, dove negli anni si sono verificate diverse battaglie navali, proprio per prevenire schermaglie simili, ha detto il ministero della Difesa di Seul. Il ministero ha affermato che Seul spera che il ripristino delle linee di comunicazione aiuti a ridurre le tensioni nella penisola.

