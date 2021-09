Lanciato nuovo missile balistico, Pyongyang: "Per autodifesa"

La Corea del Nord ha sparato, nella notte, un “razzo non identificato” nel Mar Cinese Orientale. Secondo il ministero della Difesa giapponese si tratta di un missile balistico. La notizia è arrivata quasi in concomitanza con l’intervento dell’ambasciatore nordcoreano Kim Song alle Nazioni Unite che rivendicava il diritto di Pyongyang a testare armi come autodifesa dall’alleanza tra Usa e SudCorea. “Nessuno ci può negare di sviluppare, testare, produrre e possedere sistemi di armi equivalenti alle loro”sottolinea Kim Song.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata