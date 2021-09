In migliaia allo sciopero per il clima davanti al Bundestag

(LaPresse) Ragazzi in piazza anche a Berlino, e numerose altre città tedesche, per lo sciopero globale per il clima organizzato dal movimento Fridays for Future. I manifestanti si sono riuniti davanti al Parlamento tedesco per chiedere ai governi un’azione più decisa per contrastare il riscaldamento globale: nella capitale tedesca c’è anche Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha dato il via a questo movimento ambientalista.

