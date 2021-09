Centinaia di giovani scendono in piazza anche a Praga

(LaPresse) – Centinaia di persone, in particolare studenti delle scuole superiori, si sono radunate a Praga per protestare contro l’inerzia del governo sulla lotta al cambiamento climatico. Tra questi, la 16enne Klara Belickova, portavoce ceca di Fridays for Future, ha parlato della necessità che il prossimo governo ceco, che sarà eletto in ottobre, ascolti gli studenti e dia priorità agli sforzi contro il cambiamento climatico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata