Il re e la regina attesi sull'isola insieme al premier Sanchez

(LaPresse) Non sembra dare cenni di rallentamento l’attività eruttiva del Cumbre Vieja, sull’isola di La Palma nell’arcipelago delle Canarie. Circa 6.000 le persone evacuate finora e più di 300 le case distrutte dalle imponenti colate laviche che in cinque giorni hanno raggiunto anche 12 metri di altezza. Mercoledì le autorità dell’isola hanno organizzato un tour con i giornalisti autorizzati vicino al vulcano all’interno del perimetro di sicurezza. Sull’isola sono attesi il re e la regina che saranno accompagnati dal presidente del governo, Pedro Sanchez, che volerà direttamente alle Isole Canarie da New York dopo aver parlato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

