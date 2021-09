Continuano in Florida le ricerche del fidanzato della giovane

È della 22enne Gabrielle ‘Gabby’ Petito il corpo ritrovato domenica vicino a un’area camping dismessa nel nord del Wyoming, lungo il confine del parco nazionale Grand Teto. La ragazza è stata uccisa. Lo ha fatto sapere l’Fbi, citando l’analisi del coroner della contea di Teton, Brent Blue, senza fornire dettagli sulle cause della morte in attesa dei risultati finali dell’autopsia.

La blogger era scomparsa dopo aver intrapreso mesi fa una vacanza in camper con il fidanzato Brian Laundrie, 23 anni. Il giovane è tornato a casa da solo il 1 settembre, dopo che nel corso del viaggio i due avevano avuto una disputa segnalata come violenza domestica. Il ragazzo, irreperibile da giorni, è stato classificato dalla polizia ‘persona di interesse’ nel caso. Le autorità stanno concentrando gli sforzi nell’area paludosa della riserva naturale di Carlton, in Florida, vicina alla casa dei genitori di Laundrie. Le ricerche iniziate nel fine settimana non hanno dato finora alcun esito, effettuate anche con elicotteri, droni e cani, e secondo le previsioni continueranno oggi. Il parco ha estensione pari a quasi 10mila ettari.

