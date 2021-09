La 22enne trovata senza vita in Wyoming, vicino al Grand Teton National Park

(LaPresse) Gabby Petito è stata uccisa. Non ci sono dubbi, secondo il coroner che ha analizzato il corpo, che la 22enne sia stata vittima di omicidio. La giovane era scomparsa alcuni mesi dopo aver iniziato un roadtrip negli Stati Uniti con il fidanzato Brian Laundrie, ora ricercato. Per comprendere però le cause della morte è necessario attendere i risultati dell’autopsia. Il corpo è stato trovato in una zona di campagna in Wyoming, vicino al Grand Teton National Park, una delle tappe del viaggio della coppia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata