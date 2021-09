Un uomo ha aperto il fuoco nell'edificio dell'Ateneo di Perm

(LaPresse) Sparatoria all’università di Perm, in Russia: un uomo ha aperto il fuoco uccidendo diverse persone. Tanti i feriti. In alcuni video che circolano sui social si vedono gli studenti uscire dalle finestre e calarsi dall’edificio per sfuggire all’uomo che sparava. Il presunto responsabile “è stato neutralizzato”, si legge sui siti locali. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata