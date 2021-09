Una persona ha aperto il fuoco all'interno del campus

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO – Sparatoria in corso nell’università della città russa di Perm, in Russia, alle porte della Siberia. Da quanto riportano i media locali, una persona ha aperto il fuoco all’interno del campus: molte persone sarebbero rimaste ferite, come fanno sapere le forze dell’ordine alla Tass. Alcuni filmati mostrano persone che scappavano da un edificio attraverso le finestre.

“Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium dell’università per nascondersi dall’aggressore. Alcuni studenti sono saltati fuori dalle finestre. Gli agenti delle forze dell’ordine si stanno dirigendo sul sito”, ha aggiunto la fonte delle forze dell’ordine.

AGGIORNAMENTI

10.00 – È di 5 morti e almeno 6 feriti il primo bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta questa mattina nell’università di Perm, in Russia. Lo fa sapere il comitato investigativo russo, mentre il ministero della Salute parla di 14 feriti. L’aggressore è stato ‘neutralizzato’.

10.15 – Sale a otto il bilancio delle vittime della sparatoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata