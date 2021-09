Cittadini eleggeranno 450 membri della Camera bassa. Voto fino al 19 settembre

(LaPresse) Seggi elettorali aperti a Mosca, nel primo dei tre giorni di votazioni per il parlamento e per i 450 membri della Duma. Quattordici partiti si sfideranno per ottenere la metà dei seggi (225) tramite sistema proporzionale, mentre l’altra metà verrà eletta in base ai collegi uninominali, dove i candidati indipendenti e i partiti più piccoli hanno più possibilità di vittoria. I russi voteranno anche per i governatori di nove regioni, le legislature di altre 39 e i consigli municipali di 11 città. Secondo le previsioni, è improbabile che il voto muti l’attuale scenario politico, in gran parte a causa della lunga campagna del Cremlino per silenziare il dissenso e squalificare l’opposizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata