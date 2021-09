Storico accordo per la sicurezza nell’area indo-pacifica

Storico accordo tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia che hanno dato vita a una partnership per la sicurezza nell’area indo-pacifica che comprenderà tra le altre cose anche una stretta collaborazione in settori strategici come la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale e “migliorerà la nostra capacità di affrontare le minacce del XXI secolo”, ha spiegato il presidente americano Biden. Ad annunciare la nuova alleanza, che si chiamerà AUKUS, dalle rispettive iniziali, è stato proprio il capo della Casa Bianca in collegamento virtuale con il premier britannico, Boris Johnson e il primo ministro australiano, Scott Morrison.

