Previste forti piogge e venti fino a 195 km/h

(LaPresse) A Taiwan il febbrile lavoro dei pescatori che cercano di mettere in sicurezza le proprie imbarcazione in vista del previsto arrivo del tifone Chanthu. Attesi forti piogge e venti fino a 196 km/h. In particolare le zone costiere a sud dovranno fronteggiare mare mosso e onde alte.

