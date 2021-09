Soccorritori al lavoro: salvate 82 persone

(LaPresse) Almeno una persona è morta e altre potrebbero essere disperse in India per lo scontro tra due traghetti nel fiume Brahmaputra, nel nord-est del Paese. I soccorritori sono al lavoro per trovare altri sopravvissuti. Finora sono state salvate 82 persone, quattro sono finite in ospedale. La maggior parte sono riusciti a mettersi in salvo a nuoto. L’incidente è avvenuto vicino a Nimati Ghat, un porto fluviale di Jorhat, a circa 350 chilometri (220 miglia) da Gauhati, la capitale dello stato di Assam. Ancora ignote le cause dello scontro.

