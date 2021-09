Il mezzo viaggiava in un'area rurale del Paese

(LaPresse) Almeno 21 persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in un incidente in Bolivia. Un autobus del trasporto pubblico è caduto in un dirupo in un’area rurale: i soccorsi sono andati avanti durante tutta la giornata di lunedì. Il mezzo viaggiava da Morochata a Quillacollo, nella provincia di Cochabamba, quando ha fatto un volo di 200 metri. Tra le vittime anche tre minori.

