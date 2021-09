Disagi anche nella Grande Mela con pioggia torrenziale e forte vento

L’uragano Ida non risparmia neanche New York. La Grande Mela sferzata da vento forte e pioggia torrenziale. Disagi un po’ ovunque. Fuori uso anche la metropolitana: nelle immagini, un fiume in piena si è rovesciato sulla banchina della stazione sulla 28esima strada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata