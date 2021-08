I feriti sono 20. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente

(LaPresse) Tragedia sulle strade del Perù. Un autobus è precipitato per un centinaio di metri in un dirupo all’altezza del 72 km della Carretera Central uccidendo 17 persone e ferendone oltre 20. Il mezzo era partito dalla città di Huánuco ed era diretto a Lima. I feriti sono stati trasportati in un ospedale di Chosica. Aperta un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente.

