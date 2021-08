Nove le persone che risultano ancora disperse

Una collisione tra due barche in un fiume nell’Amazzonia del nord-est in Perù ha provocato almeno 12 morti. 9 le persone ancora disperse. L’incidente è avvenuto domenica quando una barca di legno chiamata “Ayachi”, che trasportava 60 adulti e 20 minori, ha colpito lo spintore “Nauta” che stava spingendo la nave “Urubamba River”. Lo schianto ha causato il capovolgimento dell’Ayachi: messi in salvo 60 passeggeri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata