Così la vice presidente americana, Kamala Harris, parlando in conferenza stampa dal Vietnam dove si trova nell’ambito del suo tour nel sudest asiatico

(LaPresse) “La nostra massima priorità in questo momento è evacuare i cittadini americani, gli afgani che hanno lavorato con noi e gli afgani che sono a rischio con priorità per donne e bambini”, a dirlo è la vice presidente americana, Kamala Harris, parlando in conferenza stampa dal Vietnam dove si trova nell’ambito del suo tour nel sudest asiatico. “Abbiamo fatto progressi significativi in ​​questo senso”, ha aggiunto Harris ribadendo “che dal 14 agosto, abbiamo evacuato più di 80.000 persone“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata