Il segretario di Stato Usa: "Nelle ultime 24 ore in contatto con 500 americani"

“Non c’è scadenza sul nostro lavoro per aiutare gli americani e gli afghani che ci hanno aiutato ad andarsene” dall’Afghanistan, “il lavoro di salvataggio continuerà tutti i giorni”. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario di Stato Usa Antony Blinken parlando della situazione in Afghanistan. “Chi vuole lasciare l’Afghanistan dopo la partenza americana deve poterlo fare anche dopo il 31 agosto”, ha aggiunto Blinken. “Nelle ultime 24 ore sono stato in contatto con circa altri 500 americani fornendo soluzioni specifiche per come raggiungere l’aeroporto” di Kabul. Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa a Washington.

