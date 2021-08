Il merito del festival di street art che ha cambiato completamente il panorama urbano della città

(LaPresse) La città di Ekaterinburg, in Russia, si è trasformata in una galleria d’arte a cielo aperto grazie a un Festival di street art che ha cambiato completamente il panorama urbano. I protagonisti della manifestazione hanno scelto edifici, ponti, negozi per dare sfogo al proprio talento. E così pareti grigie, sarecinesche o anonime strutture sono diventate tele colorate da ammirare a bocca aperta.

