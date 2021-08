Al via il tour nel sudest asiatico

(LaPresse) La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris è arrivata a Singapore per l’inizio del suo breve tour nel sud-est asiatico. Il viaggio rappresenta una continuazione degli sforzi dell’amministrazione Biden per rafforzare i legami nella regione indo-pacifica. La conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani ha anche conferito un nuovo significato al viaggio di Harris il cui compito sarà quello di rassicurare gli alleati sulla risolutezza americana dopo la fine caotica di una guerra durata due decenni. La vicepresidente americana rimarrà a Singapore per tre giorni, poi si sposterà in Vietnam.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata