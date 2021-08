Intervista al portavoce dei miliziani che hanno preso il potere in Afghanistan

(LaPresse) Dai talebani che hanno preso il potere in Afghanistan arriva l’apertura alle donne al governo, ma nel rispetto della Sharia. Un portavoce dei miliziani, Suhail Shaheen, ha spiegato a Sky News a che le donne potranno accedere all’istruzione, compresa l’università, e dovranno indossare l’hijab ma non il burqa. Gli integralisti islamici annunciano poi un’amnistia per i funzionari del vecchio governo.

