I ragazzi portati via in manette dagli agenti: sono accusati di sostenere il terrorismo

(LaPresse) Quattro studenti universitari di Hong Kong sono stati arrestati con l’accusa di sostenere il terrorismo. Si tratta di membri del sindacato studentesco che hanno tra i 18 e i 20 anni. Secondo la polizia avrebbero reso omaggio a un uomo che ha accoltellato un agente, prima di togliersi la vita. In particolare avrebbero partecipato a una riunione che avrebbe “promosso azioni terroristiche”. Le autorità locali hanno riferito che l’uomo che il primo luglio scorso ha accoltellato un agente aveva in casa materiale contro la contestata legge sulla sicurezza nazionale, approvata a giugno ad Hong Kong e note in cui dichiarava il suo odio nei confronti della polizia. Le forze dell’ordine avevano messo in guardia la popolazione sostenendo che osservare il lutto per l’aggressore non “sarebbe stato diverso dal sostenere il terrorismo”. Dopo l’approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale oltre 100 attivisti pro-democrazia sono stati arrestati ad Hong Kong.

