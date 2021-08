Forti piogge nel nord dello Stato. Particolarmente colpita l'area di Flagstaff

(LaPresse) Dopo l’emergenza incendi, Arizona alle prese con nuove violente inondazioni causate dalle forte piogge cadute nel nord dello Stato. Colpita l’area di Flagstaff già devastata dai roghi. I funzionari locali hanno chiesto ai residenti di non lasciare le abitazioni o di ripararsi sui terreni più in alto. Secondo il sito web dell’Arizona Emergency Information Network, in un’ora sono caduti oltre 2,5 cm di pioggia.

