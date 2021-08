Il generale è stato Comandante delle foze Nato nel Paese ora tornato in mano talebana

“In Afghanistan c’è una situazione drammatica, ma soprattutto molto difficile. Per fortuna noi italiani stiamo garantendo il rientro di coloro che hanno collaborato con noi in questi anni”. E’ il generale Mauro Del Vecchio, che è stato Comandante delle forze Nato in Afghanistan nell’operazione Isaf dal 2005 al 2006, a commentare a LaPresse la situazione nel Paese, dove i talebani hanno preso Kabul, a poche ore dall’arrivo a Fiumicino dell’aereo con gli italiani a bordo.

DOMANDA. Quella di un Afghanistan pacificato sembra solo un’illusione ormai. Che fare ora?

RISPOSTA. L’ipotesi militare mi sembra sia decaduta e anche in malo modo. Ora la politica deve trovare altri mezzi per aiutare l’Afghanistan a uscire da questa situazione. C’è bisogno di una forte azione politica della comunità internazionale per fare pressione nei confronti del movimento talebano perché abbia attenzione a non ripercorrere strade di disperazione. Anche se questo è un momento in cui le speranze riposte nell’impegno della comunità internazionale sono naufragate. E ci si dovrà chiedere come mai questo sia avvenuto. Io non sono in grado di dirlo ora, ma sono stati fatti certamente degli errori, che dovranno essere valutati attentamente.

D. L’esercito afghano di più di 200mila uomini era stato addestrato secondo il modello degli eserciti occidentali e di quello statunitense. Ma di fronte ai talebani sembra che questo non sia stato abbastanza. Cosa è accaduto?

R. Realizzare una forte struttura militare non significa solo avere personale perfettamente addestrato e dotato di mezzi e sistemi avanzati. Tutto questo naturalmente è necessario, ma bisogna avere la capacità di inserire in questa compagine la motivazione, il credere in quello che si sta facendo. Se l’errore c’è stato – naturalmente lo dico da qua e non sono più da tempo in quel Paese – era che non si sono instillate nell’esercito queste motivazioni, ma questo non era certo compito dei militari dei Paesi intervenuti in Afghanistan. Si doveva instillare il rispetto di alcune norme di base e questo non è avvenuto. Forse – da quanto ho visto negli ultimi anni – è mancata una concorde azione da parte di tutte le autorità afghane. Ci sono state differenze di operato che probabilmente non hanno giovato alla coesione di un esercito.

D. Molti osservatori fanno notare come ora ad avvantaggiarsi commercialmente e non solo della situazione afghana potrà essere la Cina, grazie ai suoi rapporti col Pakistan che ha sostenuto i talebani…

R. È presto per dare giudizi su questo aspetto che è di grandissima importanza. E questo proprio perché sperare di riportare condizioni di vita democratiche in Afghanistan passa attraverso una forte presa di posizione della comunità internazionale, ma di tutti, non solo di una parte. Bisogna convincere tutti. Per questo è necessario operare sull’impegno della comunità internazionale nel suo complesso per evitare che l’Afghanistan torni a essere un punto pericoloso per l’umanità.

D. Lei ha avuto il ruolo di comandante delle forze Nato proprio in Afghanistan nel 2005-2006. In queste ore che ricordi personali le sono affiorati nella mente?

R. Ogni volta che al comando di Isaf mi capitava di andare tra la gente, nelle scuole, dove erano state realizzate anche piccole cose ma che davano il senso di un futuro positivo, io restavo colpito. E ora il ricordo di tutto questo e l’idea che invece possa ora essere naufragato – e mi auguro davvero non sia del tutto così – mi dà grande dolore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata