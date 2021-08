La vicepresidente del Copasir: "Come Italia, ci stiamo intanto facendo carico per far rientrare il più possibile le persone che hanno collaborato con noi"

“La posizione dell’Austria è da condannare”. Lo afferma Federica Dieni (M5S), Vice Presidente del Copasir, a proposito della linea dura tenuta da Vienna che vuole rimpatriare i richiedenti asilo anche adesso che si è instaurato un regime talebano a Kabul, durante l’intervista a Radio24 sul Dossier Viminale 2021. “Come Italia, ci stiamo intanto facendo carico per far rientrare il più possibile le persone che hanno collaborato con noi – ha proseguito Dieni -. Come Europa, ciascuno deve fare la propria parte per fare in modo che queste persone che vogliono abbandonare il proprio Paese arrivino in maniera sicura. È importante per loro ed è importante per noi proprio per evitare che ci siano infiltrazioni di terroristi e prevenire minacce di questo tipo. Il tentativo di imporre la democrazia in Afghanistan non è stata una scelta lungimirante e la velocità con cui i talebani hanno ripreso il controllo della regione lo dimostra”, ha concluso.

