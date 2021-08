Il premier britannico sulla situazione in Afghanistan

(LaPresse) “Vogliamo esseri sicuri che non si riconosca prematuramente e bilateralmente un nuovo governo senza una visione comune di come questo governo debba comportarsi”. Così il premier britannico Boris Johnson a proposito della situazione in Afghanistan, con i talebani che hanno proclamato la rinascita dell’Emirato Islamico. “Ovviamente diamo ancora molta importanza ai diritti umani, all’uguaglianza, pensate a ciò che ha fatto la Gran Bretagna – ha detto – Grazie agli sforzi molte donne e ragazze hanno potuto ricevere un’educazione, non vogliamo che tutto questo venga buttato via”.

