Nella capitale sono già entrati i talebani chiedendo la resa incondizionata del governo centrale

(LaPresse) Centinaia di residenti della capitale dell’Afghanistan Kabul si sono precipitati alla New Kabul Bank per prelevare denaro dai loro conti, mentre i combattenti talebani sono entrati in città domenica chiedendo la resa incondizionata del governo centrale. Sia gli afgani sia gli stranieri cercano di lascare il Paese temendo che i talebani possano reintrodurre regole brutali. In molti hanno fatto la fila ai bancomat per ritirare i risparmi di una vita. I talebani hanno conquistato quasi tutto l’Afghanistan in poco più di una settimana, nonostante i miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti e dalla NATO in quasi due decenni per costruire le forze di sicurezza afghane.

