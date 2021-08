Ucciso anche l'uomo che ha aperto il fuoco. Non si tratterebbe di terrorismo

Almeno sei persone sono morte in una sparatoria a Plymouth, in Gran Bretagna. Tra loro il sospetto killer. La polizia locale tratta il caso come un “grave incidente con armi da fuoco”, non legato al terrorismo. La polizia del Devon e della Cornovaglia ha dichiarato su Twitter che diverse altre vittime stavano ricevendo cure dopo la sparatoria. Non sono stati forniti dettagli su ciò che è accaduto nel distretto di Keyham della città. “La polizia ha confermato che sei persone sono morte nella sparatoria. Sempre più persone vengono curate per le ferite riportate in ospedale”, ha twittato il membro del Parlamento di Plymouth Luke Pollard.

