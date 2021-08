I risultati arriveranno domenica sera, preoccupazioni per il post elezioni

Oltre 7 milioni di persone attese al voto in Zambia per le presidenziali: urne aperte da giovedì mattina in 12 mila seggi elettorali per quella che è stata definita una prova della stabilità della democrazia nel Paese dell’Africa meridionale. Cerca la riconferma il presidente uscente Edgar Lungu mentre il suo rivale più accreditato è il 59enne Hakainde Hichilema forte del suo passato da uomo d’affari che punta a rilanciare l’economia. I principali sfidanti hanno fatto appello ai cittadini per un’elezione senza violenza ma si teme in particolare il post voto: i risultati arriveranno domenica sera.

