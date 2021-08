Altre 8 persone sono sopravvissute allo schianto avvenuto nella regione orientale della Kamchatka

(LaPresse) Un elicottero con a bordo turisti è precipitato in Russia nel lago vulcanico Kurile, che si trova nella riserva naturale di Kronotsky, nella regione orientale della Kamchatka. In corso le ricerche di 8 dispersi, mentre altre 8 persone sono sopravvissute e sono state portate in ospedale. Al momento dello schianto la temperatura dell’acqua nel lago era di 5-6 gradi Celsius e i superstiti sono riusciti a tornare in superficie mentre il velivolo affondava, secondo quanto hanno riferito i portavoce della riserva. Due dei sopravvissuti sono rimasti gravemente feriti e sono in terapia intensiva.

