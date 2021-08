Virginia Giuffre accusa il figlio della regina Elisabetta di aver abusato di lei quando era minorenne

“Il principe Andrea può ignorare me, la mia cliente e le altre vittime ma non potrà ignorare il processo”. Così David Boies, legale di Virginia Giuffre e altre sopravvissute che hanno accusato il principe Andrea della Royal Family britannica di violenze e abusi. Giuffre è una delle donne che ha accusato tra le prime Epstein, poi morto suicida in carcere, e che ora ha accusato il secondo figlio maschio della regina Elisabetta II di aver abusato più volte di lei quando aveva 17 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata