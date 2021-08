L'ex presidente festeggerà i 60 anni con la famiglia e gli amici più intimi

La festa per il 60esimo compleanno del 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama si terrà, ma in formato ristretto ai piani iniziali: sarà riservato alla famiglia e agli amici intimi. L’ex presidente ha ridimensionato i festeggiamenti previsti per il fine settimana a seguito dell’ondata di infezioni attribuite alla variante Delta del coronavirus, ha fatto sapere il suo ufficio. Le notizie diffuse in precedenza sulla festa avevano detto che centinaia di celebrità, politici e altre persone erano attese nella residenza di Obama a Martha’s Vineyard. “A causa della nuova diffusione della variante Delta nella scorsa settimana, il presidente e la signora Obama hanno deciso di ridimensionare significativamente l’evento per includere solo la famiglia e gli amici intimi”, ha dichiarato in una nota la portavoce di Obama, Hannah Hankins. “Il presidente Obama apprezza chi invia i suoi auguri di compleanno da lontano e non vede l’ora di vedere presto le persone”, ha aggiunto. L’ex presidente compie oggi 60 anni.

La scorsa settimana, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno raccomandato che le persone, comprese quelle completamente vaccinate, riprendano a indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso in aree con alti tassi di trasmissione per proteggersi dalla Delta. Alcuni Stati e città hanno anche ripristinato i requisiti sulle mascherine man mano che le infezioni aumentavano in tutto il Paese. L’amministrazione Biden ha incolpato dell’ultima ondata le circa 90 milioni di persone che rimangono non vaccinate. I sostenitori di Obama hanno sottolineato che la festa di compleanno si svolge all’aperto, agli ospiti è stato chiesto di fornire un risultato negativo di test e un coordinatore è stato arruolato per garantire il rispetto delle linee guida per la salute pubblica. Sia l’ex presidente che l’ex first lady, Michelle Obama, sono completamente vaccinati contro il Covid-19 e hanno esortato gli statunitensi a farsi vaccinare a loro volta e seguire i protocolli di salute pubblica. “Il Covid-19 è diventato più contagioso, quindi è più importante che mai farsi vaccinare”, ha detto l’ex presidente la scorsa settimana in un tweet, “i vaccini sono sicuri e il modo migliore per proteggere te stesso e i tuoi cari”. Il presidente Joe Biden non aveva intenzione di partecipare alla festa.

