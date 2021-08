Dozzine i feriti: l'incidente nei pressi di Milavce

Due treni passeggeri si sono scontrati nel sud-ovest della Repubblica Ceca, causando la morte di almeno due persone. Dozzine i feriti, cinque dei quali in modo grave. La polizia ha comunicato che l’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di mattina nel piccolo comune di Milavce. Le ferrovie ceche hanno affermato che un treno internazionale ad alta velocità che collega la città ceca di Plzen con Monaco di Baviera in Germania e un treno passeggeri locale sono stati coinvolti nella collisione. Quattro elicotteri sono stati impiegati per trasportare i feriti negli ospedali vicini. Il ministro dei trasporti ceco Karel Havlicek ha affermato che è probabile che l’incidente sia stato causato da un errore umano e riferito che il conducente del treno ad alta velocità non era riuscito a fermarsi in un luogo designato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata