Almeno dieci feriti, nessuno rivendica l'attacco

Un’esplosione è avvenuta a Kabul, in Afghanistan, apparentemente volta a colpire il ministro della Difesa del Paese. Almeno dieci persone sono rimaste ferite. La casa del presidente e alcune abitazioni vicine sono state in parte distrutte, così come alcune auto parcheggiate davanti agli edifici. Al momento dell’esplosione il ministro e la famiglia non erano in casa. Nessuno sembra ancora aver rivendicato l’attacco, che arriva dopo una nuova offensiva dei Talebani, portata avanti soprattutto nel Sud e nell’Ovest del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata