Secondo la Ong Viasna Vitaly Shyshiu è vittima di "un'operazione del regime" di Lukashenko

L’attivista bielorusso Vital Shyshiu, scomparso da lunedì a Kiev, è stato trovato morto impiccato vicino alla sua abitazione in Ucraina. Secondo quanto riporta la Bbc, citando fonti di polizia, il corpo di Shishov è stato trovato in un parco: di lui non si avevano più notizie da ieri dopo che era uscito di casa per andare a correre. La polizia ha aperto un’inchiesta per omicidio. Shishov era il direttore della Casa bielorussa in Ucraina, una ong che aiuta i suoi compatrioti a fuggire dalla repressione nel Paese guidato da Lukashenko.

Ong: Shishov vittima di operazione del regime

“Non c’è dubbio che questa fosse un’operazione pianificata da agenti della sicurezza per liquidare un bielorusso pericoloso per il regime. Continueremo a lottare per la verità sulla morte di Vitaly”. Lo fa sapere l’ong Casa bielorussia in Ucraina di cui era direttore Vitaly Shyshiu, l’attivista trovato morto impiccato in un parco vicino alla sua abitazione a Kiev. Secondo l’ong, Shishov era stato costretto a trasferirsi in Ucraina nell’autunno del 2020, quando le proteste antigovernative e la repressione dei manifestanti in Bielorussia erano in pieno svolgimento. In Ucraina, spiega, era sotto sorveglianza, e “sia fonti locali sia la nostra gente in Bielorussia” hanno allertato il gruppo della possibilità di “varie provocazioni, tra cui rapimento e liquidazione”.

Secondo il centro per i diritti umani bielorusso Viasna, gli amici di Shishov hanno segnalato che l’attivista era di recente stato seguito da sconosciuti mentre faceva jogging. Nel solo mese di luglio le autorità di Minsk hanno aumentato la pressione sulle ong e i media indipendenti, conducendo oltre 200 raid in uffici e appartamenti di attivisti e giornalisti, arrestando decine di persone. Il leader autoritario Alexander Lukashenko ha promesso di continuare quella che ha definito “operazione di ripulitura” contro gli attivisti della società civile, che ha descritto come “banditi e agenti stranieri”.

Ong: “Sul corpo di Shishov segni di pestaggio”

Yury Shchuchko, esponente dell’organizzazione Casa bielorussa in Ucraina, ha dichiarato ad Associated Press che Vitaly Shishov, leader dell’ong trovato impiccato in un parco di Kiev, aveva sul volto segni di pestaggio. “Niente è stato rubato, era vestito negli abiti soliti di chi fa sport e aveva solo il telefono con sè”, ha affermato Shchuchko. Ha aggiunto che in precedenza l’attivista aveva segnalato di essere sorvegliato nelle sue corse mattutine, in cui sconosciuti tentavano di avvicinarlo e avviare una conversazione. “Siamo stati avvertiti di essere attenti, perché una rete di agenti del Kgb bielorusso è operativo qui e tutto è possibile”, ha affermato Shchuchko. “Vitaly mi aveva chiesto di occuparmi delle sue persone care, aveva una inquietante sensazione”, ha aggiunto.

Tsikhanouskaya: “Morte Shishov devastante, neanche chi fugge è al sicuro”

“Devastata dalla notizia della morte dell’attivista bielorusso Vitaly Shishov, trovato impiccato a Kiev. Il mio cuore è con la sua famiglia. È preoccupante che coloro che fuggono dalla Bielorussia non possano ancora essere al sicuro. Ringrazio le autorità dell’Ucraina per aver avviato un’indagine su questo caso”. Lo ha scritto su Twitter la leader dell’opposizione in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya, a proposito del ritrovamente del cadevere dell’attivista bielorusso in un parco di Kiev. Shishov, fuggito dal suo Paese nel 2020, era direttore della ong Casa bielorussa in Ucraina.

Devastated by the news of the death of the Belarusian activist Vital Shyshou who was found hanged in Kyiv. My heart is with his family. It is worrying that those who flee Belarus still can’t be safe.

I’m thankful to 🇺🇦 authorities for launching an investigation into this case. pic.twitter.com/77otMfjk4q — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) August 3, 2021

Bielorussia, Ue: Indagini facciano chiarezza su morte Shishov

Sappiamo che le autorità ucraine stanno indagando su questo caso e ci aspettiamo che aiutino a capire le ragioni di questa morte molto, molto sfortunata”. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue, Nabila Massrali, in merito al decesso dell’attivista bielorusso Vitaly Shishov, trovato morto mentre era in esilio in Ucraina.

Bielorussia, Sassoli: “Morte Shishov orribile, grave escalation”

“La morte di Vitaly Shishov è orribile. Come capo della Casa bielorussa in Ucraina, ha aiutato coloro che fuggivano dalla persecuzione. Il fatto che gli attivisti bielorussi siano presi di mira in Paesi terzi è una grave escalation”. Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, su Twitter dopo il ritrovamento del cadavere dell’attivista bielorusso a Kiev.

