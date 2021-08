I partecipanti sono travestiti: tutti vaccinati, negativi a un tampone o guariti dal Covid

Migliaia di russi travestiti e con i propri sup (paddle) si sono cimentati nel canale di San Pietroburgo per l’annuale SUP Festival (Stand Up Paddleboarding Festival). I partecipanti devono vestirsi ispirandosi a cartoni animati, supereroi e personaggi storici ed esplorano la città a bordo dei paddle. Per via del Covid quest’anno il numero di partecipanti ammessi era limitato e chi ha avuto accesso alla gara doveva essere vaccinato, negativo a un tampone o essere guarito dal Coronavirus.

