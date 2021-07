I contagi nel Paese sono in crescita, anche per via della variante Delta

Anche se le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono chiuse al pubblico, molti appassionati sono arrivati nella città giapponese anche solo per scattare una foto all’esterno del National Stadium, dove si tengono i Giochi. Le competizioni sono chiuse al pubblico anche per via della crescita dei casi di variante Delta del Coronavirus. “Anche se non si può entrare ci sentiamo connessi all’esperienza” spiegano alcuni passanti. “Nonostante lo stato di emergenza, ospitare le Olimpiadi è un evento che capita una volta nella vita” raccontano altri due cittadini.

