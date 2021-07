Le immagini dei salvataggi in mare compiuti anche di notte: sui barconi anche diversi bambini

La nave della Ong Sea-Watch ha tratto in salvo 99 migranti nelle ultime 48 ore nel tratto di mare tra Italia e Libia. Viaggiavano su due barconi in difficoltà e alcune delle persone soccorse sono rimaste ferite, secondo quanto riferito da alcuni membri dell’organizzazione tedesca: avevano ustioni da carburante o erano finite in acqua dopo un tentativo di respingimento da parte della guardia costiera libica. A bordo delle imbarcazioni soccorse giovedì 29 e venerdì 30 luglio c’erano anche diversi minorenni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata