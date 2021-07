Case distrutte e auto sotto le macerie

(LaPresse) Ci sono almeno cinque persone rimaste ferite per il crollo di un capannone di rivendita auto in Pennsylvania, dove almeno due tornado si sono abbattuti devastando la zona. Il maltempo ha colpito la Contea di Bucks, allagando le strade e distruggendo edifici e auto. NO ARCHIVIO

