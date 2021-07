L'imbarcazione è in ritardo di diversi mesi

La gigantesca nave portacontainer che bloccò il Canale di Suez per quasi una settimana ha raggiunto il porto di Rotterdam dopo un lunghissimo viaggio. Qui la ‘Ever Given‘ ha iniziato a svuotare il contenuto del cargo, mesi dopo quanto era pianificato. L’imbarcazione era diretta qui, a Rotterdam, quando si è incagliata nel Canale circa sei chilometri a Nord dell’ingresso, vicino alla città di Suez. Per sei giorni ha bloccato la navigazione nel canale: ha potuto riprendere la navigazione solo dopo che il suo proprietario giapponese ha trovato un accordo con le autorità per un risarcimento compensativo. La ‘Ever Given’ dovrebbe ripartire il 5 agosto alla volta di Felixstowe, in Inghilterra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata