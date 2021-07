Il giornale pro democrazia ha chiuso: Lam Man-chung è accusato di cospirazione contro la sicurezza nazional

La polizia di Hong Kong ha arrestato un ex caporedattore dell’Apple Daily, un giornale pro democrazia che ha chiuso poche settimane fa. Lam Man-chung è accusato di cospirazione per collaborazione con forze straniere mettendo in pericolo la sicurezza nazionale, secondo quanto riporta il South China Morning Post. A giugno la polizia aveva fatto un blitz nella sede del giornale, portando via hard disk e computer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata