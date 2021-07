Alcune decine di persone hanno marciato chiedendo la cancellazione di Giochi

(LaPresse) Alcune decine di manifestanti in piazza sabato a Tokyo per protestare contro le Olimpiadi a pochi giorni dal via delle competizioni. Il gruppetto voleva consegnare le petizioni al presidente del CIO Thomas Bach chiedendo la cancellazioen dei Giochi. Piccoli tafferugli appena la polizia ha fermato i dimostranti a cerca 20 metri dal Comitato olimpico internazionale. Le Olimpiadi, già rinviate di 12 mesi a causa della pandemia, si terranno praticamente senza tifosi visto la nuova impennata di contagi. Già nei mesi scorsi era stata vietato l’arrivo degli appassionati dall’estero mentre la scorsa settimana Tokyo e tre prefetture vicine hanno vietato la presenza agli eventi anche ai residenti.

