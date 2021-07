In Michigan il presidente Joe Biden ha parlato di "disastro"

(LaPresse) Forti piogge hanno allagato l’area di Detroit venerdì, trasformando strade e autostrade in fiumi in piena e danneggiando diversi scantinati e garage di alcune abitazioni. In città le autostrade sono spesso inutilizzabili in caso di pioggia perché sono sotterranee. In Michigan il presidente Joe Biden ha parlato di “disastro” a causa dei danni provocati dalle inondazioni a fine di giugno.

